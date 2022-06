Nazione, Odriozola vorrebbe tornare ma il Real chiude ad un nuovo prestito. C’è l’Inter

La situazione di Odriozola resta fluida, ma solo in teoria, nel senso che il giocatore si è trovato bene a Firenze e gradirebbe un bis in viola, ma il Real Madrid non considera più la possibilità di cedere lo spagnolo in prestito gratuito contribuendo a pagare una parte dell’ingaggio (che nel caso dell’esterno si avvicina a 4 milioni). Su Odriozola c’è anche l’Inter, che sulla fascia destra sostituirà Dumfries nel caso in cui – come sembra possibile – per l’esterno arrivi un’offerta superiore ai 35 milioni. Parte di questi sarebbero investiti proprio per acquisire il cartellino di Odriozola, valutato 20 milioni dal Real. Lo riporta La Nazione.

