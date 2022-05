Dal centro sportivo, Odriozola ancora a parte, contro la Roma probabile forfait, obiettivo Samp

La Fiorentina oggi pomeriggio si è allenata ai campini, dopo i due giorni di riposo concessi da Italiano. Bonaventura e Torreira non sono ancora al top, ma si sono regolarmente allenati a differenza di Odriozola che ha svolto un lavoro personalizzato. Difficilmente la Fiorentina riuscirà ad averlo per la gara contro la Roma. L’obiettivo è riportarlo in campo contro la Samp. Lo riporta Radio Bruno.

