Odriozola alla Juventus costerebbe solo 1 milione e mezzo, metà stipendio pagato dal Real Madrid

Alvaro Odriozola dopo la fine della sua esperienza alla Fiorentina con conseguente ritorno al Real Madrid, potrebbe tornare in Italia

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, a gennaio Odriozola può trasferirsi dal Real Madrid alla Juve. Un’operazione che potrebbe esser low cost. Arrivando nella sessione di mercato invernale, il terzino costerebbe 1.5 milioni netti alle casse della Juve, mentre l’altra metà dello stipendio sarebbe stata già pagata dal club del presidente Florentino Perez.

Durante la sosta mondiale è stato già pianificato un incontro. Le diplomazie saranno al lavoro per comprendere la praticabilità economica e tecnica dell’affare.

Giusto ribadire che c’è una short list di nomi sulla quale la Juve fa riferimento per coprire il ruolo che, al momento, annovera il suo Cuadrado e che per il club bianconero rappresenta una priorità nella sessione invernale. A suo vantaggio, Odriozola ha anche la cessione in prestito a titolo gratuito che il Real ha già promesso. Tra l’altro, i rapporti tra i due club restano solidi.

Resta da capire se la compatibilità tattica verrà ritenuta adeguata per gli schemi di Allegri. Superati tutti gli scogli che verranno trattati nel meeting dagli sherpa della trattativa, si potrà entrare nella fase calda dell’operazione.

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