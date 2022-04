I convocati della Fiorentina per la Salernitana, ci sono Milenkovic, Odriozola e Bonaventura

Questa la rosa della Fiorentina in trasferta a Salerno per la partita in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Arechi, convocata dal tecnico Italiano:

1) AMRABAT Sofyan

2) BIANCO Alessandro

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

6) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

7) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)

8) DUNCAN Joseph Alfred

9) GONZALEZ Nicolas Ivan

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KOKORIN Aleksandr

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MENDOÇA CABRAL Arthur

15) MILENKOVIĆ Nikola

16) NASTASIĆ Matija

17) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

18) PIĄTEK Krzysztof

19) ROSATI Antonio (P)

20) SAPONARA Riccardo

21) SOTTIL Riccardo

22) TERRACCIANO Pietro (P)

23) TERZIĆ Aleksa

24) VENUTI Lorenzo

