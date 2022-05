Nazione, Odriozola prova ad esserci, Amrabat torna dopo la squalifica. Out Sottil

Voltare pagina ed andare avanti. La buona notizia è arrivata da Alvaro Odriozola. L’esterno basco, in panchina tutta la sera a Genova, ha lavorato regolarmente con i compagni. La sua presenza in gruppo all’inizio della settimana autorizza a pensare che possa essere utilizzabile contro la Juventus. Ancora out Sottil. Contro la Juventus sarà squalificato Maleh, torna Amrabat. Lo scrive La Nazione.

