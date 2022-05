Dalla Polonia sicuri: “Dragowski lascerà la Fiorentina in estate per andare a giocare nel Southampton”

Bartlomej Dragowski lascerà la Fiorentina a fine stagione. Il portiere polacco, che quest’anno è stato sorpassato da Terracciano nelle gerarchie di Vincenzo Italiano, non rientra più nei piani della dirigenza viola, che a partire dal prossimo campionato vuole puntare su Vicario; per l’estremo difensore si era parlato di un interesse dalla Spagna, in particolare da parte del Barcellona, ma, come svelato dal giornalista Tomasz Wlodarczyk tramite il suo profilo Twitter ufficiale, il futuro di Dragowski sarà in Premier League.

Dragowski dovrebbe trasferirsi al Southampton; dopo aver rifiutato altre offerte, il portiere è pronto a vestire la maglia dei Saints. Annata da dimenticare per Dragowski, che ha disputato una manciata di partite e si è visto superare da Terracciano, anche per via di un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per lungo tempo. Lo riporta Fantacalcio.it