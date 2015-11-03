Notizie Southampton Fiorentina

Corriere Fiorentino: "Il Southampton è pronto ad acquistare Ikoné per 4 milioni"
30 agosto 2025 11:07
TMW: "La Fiorentina ha ricevuto due offerte per Jonathan Ikoné. Southampton e Rizespor sul francese"
28 agosto 2025 17:32
Da Torino scrivono: "Forte interesse della Fiorentina per Carlos Alcaraz in prestito oneroso"
09 luglio 2024 23:34
Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini, pronta un'operazione in prestito con diritto di riscatto
27 maggio 2022 09:52
Dalla Polonia sicuri: "Dragowski lascerà la Fiorentina in estate per andare a giocare nel Southampton"
17 maggio 2022 20:53
Futuro di Dragowski è ancora tutto da scrivere, su di lui ora c'è l'interesse del Southampton
11 maggio 2022 17:16
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
Il Southampton non è più interessato al portiere Dragowsky della Fiorentina
03 giugno 2019 20:31
La Fiorentina vende Dragowski al Southampton. Nelle casse viola 10 milioni di euro più bonus. I dettagli
01 giugno 2019 13:00
Sky: Gabbiadini-Samp, è fatta. Sfuma il passaggio in viola. Ecco cifre e formula..
09 gennaio 2019 22:53
Ag. Gabbiadini: "Ho parlato ieri con il Southampton e non cedono Gabbiadini. Fiorentina sfumata"
22 novembre 2018 15:29
Gabbiadini alla Fiorentina a gennaio? finisce la suggestione. Il Southampton fa sapere...
21 novembre 2018 16:20
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