Futuro di Dragowski è ancora tutto da scrivere, su di lui ora c’è l’interesse del Southampton

Il progetto tecnico della Fiorentina della prossima stagione è sempre più lontano dal voler prevedere BartolomIej Dragowski, che da titolare inamovibile si è vistp definitivamente scavalcare dal collega Terracciano, ormai saldamente padrone dei pali viola.

Un rinnovo sul contratto in scadenza nel 2023 non arriverà ,ecco dunque accendersi gli interrogativi sul futuro dell’estremo difensore polacco, che per adesso rimane un rebus. Secondo però quanto riportato nella giornata di oggi dal tabloid inglese The Telegraph, il calciatore della Fiorentina sarebbe entrato nel mirino del Southampton, che sarebbe disposto offrire una cifra vicina ai 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del classe 97 ex Empoli.

