Repubblica, Italiano, ora testa all’Europa: a fine stagione l’incontro con la società

Vincenzo Italiano ha esultato come non mai dopo la vittoria contro la Roma. A fine stagione il tecnico si vedrà con la società per discutere del suo futuro. All’incontro potrebbe esserci anche Commisso. Ora testa all’Europa. Se la Fiorentina dovesse andare in Europa si dovrà pensare anche a gestire una rosa all’altezza. Lo scrive Repubblica.

