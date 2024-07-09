Da Torino scrivono: "Forte interesse della Fiorentina per Carlos Alcaraz in prestito oneroso"

Da Torino filtrano rumors relativi ad un interesse della Fiorentina per un giocatore rilasciato dai bianconeri, l'argentino Carlos Alcaraz

La Viola al termine della stagione ha lasciato andare Alfred Duncan, Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli. Inoltre, non sono stati confermati Arthur e Maxime Lopez. Il reparto mediano risulta praticamente sguarnito con il management gigliato che si è messo alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore Raffaele Palladino. Tra i profili vagliati c’è proprio quello di Alcaraz, che i toscani stimano molto per il suo dinamismo e la propensione ad inserirsi in area di rigore avversaria. Fin qui si tratta soltanto di un’idea che, però, può concretizzarsi da un momento all’altro. Il Southampton, dal canto suo, ha fatto sapere di essere disposta a cederlo in prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a cifre ben elevate. Un’occasione di mercato che ingolosisce la Fiorentina. La Juve, intanto, ha voltato pagina. Alcaraz rappresenta il passato.

Lo riporta juvelive.it

Blazquez(Genoa): “A Gennaio per Albert rifiutati 30 milioni dai Viola, lo vogliono in tanti”

https://www.labaroviola.com/blazquezgenoa-a-gennaio-per-albert-rifiutati-30-milioni-dai-viola-lo-vogliono-in-tanti/260204/