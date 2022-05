Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini, pronta un’operazione in prestito con diritto di riscatto

Secondo quello che riporta La Nazione, la Fiorentina ha scelto Gollini per rinforzare la sua porta. Sarebbe tutto pronto per un giro di portieri che andrebbe a coinvolgere, oltre al club di Commisso, anche Tottenham e Spurs. La Fiorentina deve definire l’operazione con l’Atalanta e starebbe spingendo per un prestito con diritto di riscatto. Gollini lascerà gli Spurs, e sembrano orientati a prendere Forster, che ha detto addio ai Saints. E per sostituirlo, quest’ultimi sono pronti ad acquistare proprio Dragowski dalla Fiorentina per cinque milioni.

IL PUNTO SU TORREIRA