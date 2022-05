Gazzetta, i rapporti tra Fiorentina e Torreira migliorano. Ma la viola sta cercando un sostituto

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rapporti tra la Fiorentina e Torreira starebbero migliorando. Ma è necessario fare di fretta perchè l’accordo con l’Arsenal per il riscatto scade il 31 maggio. Per questo la Fiorentina sta già cercando dei sostituti. Sarebbero una decina i nomi valutati dalla dirigenza gigliata. Se non altro, nell’ultimo periodo in quella posizione ha recuperato un giocatore e un capitale importante come Amrabat, che nell’ultimo periodo ha gioco quasi sempre dal 1’ a causa dell’insofferenza dello stesso Torreira.

