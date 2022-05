Bucchioni rivela: “Torreira è stato proposto alla Juventus, ma Allegri vorrebbe Jorginho o Paredes”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato della Juventus toccando anche il caso Torreira. Queste le sue parole:

“Tutti i nomi accostati la settimana scorsa alla Juve sono ancora validissimi, anche se Perisic ha avuto un’altra offerta dall’Inter per rimanere. Si sta chiudendo Di Maria, ma anche Pogba dopo la telefonata di Allegri che vi abbiamo rivelato una settimana fa, ha detto sì agli ultimi bonus proposti e si sta definendo il contratto. Proposto anche Torreira, 26 anni, che sta trattando con la Fiorentina dopo una grande stagione, ma vuole più soldi d’ingaggio. L’uruguagio è bravo, ma non convince in pieno per un fisico sicuramente non da leone che l’ha condizionato nell’Arsenal e nell’Atletico. Come regista Allegri preferisce Jorginho o in alternativa Paredes”.

LA FIORENTINA STAREBBE DI TENERE PIATEKCERCANDO