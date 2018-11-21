Gabbiadini alla Fiorentina a gennaio? finisce la suggestione. Il Southampton fa sapere...

Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul suo sito:“Manolo Gabbiadini-Serie A ancora no. Non a gennaio, perlomeno. Nei giorni si parlava di un suo ritorno in...

Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul suo sito:

“Manolo Gabbiadini-Serie A ancora no. Non a gennaio, perlomeno. Nei giorni si parlava di un suo ritorno in Italia al Bologna o alla Fiorentina, ma il Southampton non è intenzionato a privarsene facendolo partire già nel mercato di gennaio. Il suo agente Pagliari oggi si trovava in Inghilterra per discutere con la società la situazione del suo assistito, ma i segnali non sembrano portare - al momento - ad un ritorno dell'ex Napoli nel nostro campionato. Manolo Gabbiadini, attaccante classe 1991, è molto duttile e può ricoprire molti ruoli dell'attacco. In Serie A vanta 158 presenze 38 reti e 13 assist. Dal suo arrivo in Inghilterra nel gennaio del 2017 ha messo a segno 12 gol in 47 presenze.”