Corriere Fiorentino: "Il Southampton è pronto ad acquistare Ikoné per 4 milioni"

Il francese lascerà la Fiorentina a titolo definitivo

Si muove qualcosa intorno a Ikonè. Il Southampton sarebbe disposto a versare 4 milioni per un acquisto a titolo definitivo, uno scenario che i viola valutano anche perché la serie B inglese rappresenterebbe una destinazione più gradita al francese rispetto ai semplici interessi del Paris Fc e dei turchi del Çaykur Rizespor Kulübü. Lo scrive il Corriere Fiorentino.