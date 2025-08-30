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Corriere Fiorentino: "Il Southampton è pronto ad acquistare Ikoné per 4 milioni"

Il francese lascerà la Fiorentina a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2025 11:07
Corriere Fiorentino: "Il Southampton è pronto ad acquistare Ikoné per 4 milioni" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si muove qualcosa intorno a Ikonè. Il Southampton sarebbe disposto a versare 4 milioni per un acquisto a titolo definitivo, uno scenario che i viola valutano anche perché la serie B inglese rappresenterebbe una destinazione più gradita al francese rispetto ai semplici interessi del Paris Fc e dei turchi del Çaykur Rizespor Kulübü. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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