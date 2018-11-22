Ag. Gabbiadini: "Ho parlato ieri con il Southampton e non cedono Gabbiadini. Fiorentina sfumata"

L'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva queste le sue dichiarazioni:"Ho parlato ieri con il direttore del Southampton e non vogliono assolutamente ced...

L'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva queste le sue dichiarazioni:

"Ho parlato ieri con il direttore del Southampton e non vogliono assolutamente cedere Gabbiadini anche il ragazzo vuole stare qui, ha segnato nella scorsa gara".

Sfuma dunque il suo eventuale approdo in Fiorentina con Corvino che adesso dovrebbe virare su Sansone del Villarreal.