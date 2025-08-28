TMW: "La Fiorentina ha ricevuto due offerte per Jonathan Ikoné. Southampton e Rizespor sul francese"

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina avrebbe ricevuto due offerte a titolo definitivo per Jonathan Ikoné

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina si sta muovendo anche in uscita, infatti sono arrivate alla Fiorentina due offerte per Jonathan Ikoné. Questo l'articolo completo:

"Mercato in entrata, ma non solo. La Fiorentina sta lavorando anche a delle possibili uscite in questi ultimi giorni di calciomercato. Uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà la squadra viola, in questo senso, è Jonathan Ikoné, esterno d'attacco francese classe 1998 che per altro si è allenato da fuori rosa per tutto il corso dell'estate. Due offerte per Ikone - Secondo quanto appreso da TMW, sarebbero due le proposte ricevute dalla Fiorentina negli ultimi giorni, una dagli inglesi del Southampton e una dai turchi del Rizespor. Entrambe le società stanno trattando per un'acquisizione a titolo definitivo sulla base di circa 4 milioni di euro. Al momento sarebbero gli inglesi (che militano in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno) ad essere in vantaggio per l'acquisto dell'attaccante francese, ma ad ogni modo la decisione finale spetterà al calciatore".