La Fiorentina vende Dragowski al Southampton. Nelle casse viola 10 milioni di euro più bonus. I dettagli

Bartlomiej Dragowski sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Secondo indiscrezioni che abbiamo verificato dall’Inghilterra, il Southampton è a un passo dal...

Bartlomiej Dragowski sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Secondo indiscrezioni che abbiamo verificato dall’Inghilterra, il Southampton è a un passo dall’accordo con la Viola, mancano pochissimi dettagli. Operazione da circa 10 milioni più bonus, cifre importanti per un portiere classe ’97 che nelle scorse settimane era stato cercato anche da altri club. Ma nelle ultimissime ore il Southampton è uscito allo scoperto e ha praticamente chiuso l’affare. Per Dragowski un futuro in Premier League, a conferma delle sue eccellenti qualità.

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