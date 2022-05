Repubblica, Odriozola ancora out contro la Juventus. La sua storia nella Fiorentina è già finita?

La Repubblica comincia a fare il punto sulla formazione che Italiano potrebbe scegliere con la Juventus. Secondo il quotidiano, viste le condizioni fisiche non al top di Odriozola, Venuti potrebbe giocare ancora una volta dall’inizio, con l’obiettivo di riscattare l’autogol clamoroso che ha segnato in Coppa Italia. La storia dello spagnolo in viola potrebbe essere invece conclusa, viste le difficoltà incontrate nel club viola per trattenerlo dal Real Madrid

