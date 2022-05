Bodyguard della Roma picchiano giornalista per una foto. Pellegrini si lamenta per la cena rovinata

Una cena di gruppo, come accaduto in passato. La Roma si è ritrovata nella settimana più calda al centro della capitale, vicino Piazza Navona, per preparare il doppio impegno con Torino e (soprattutto) Feyenoord che vale una stagione. Presenti tutti i giocatori: da Pellegrini a Mancini passando per Zaniolo e Smalling. Mancava solo Abraham. Si è parlato di tutto, ovviamente anche del Feyenoord. Ma a fare notizia (purtroppo) sono stati i bodyguard della Roma.

Secondo alcune testimonianze e un video effettuato da alcuni colleghi due bodyguard hanno aggredito due giornalisti “colpevoli” di aver scattato alcune foto dall’alto (da un appartamento vicino al ristorante) alla squadra tanto che è stato necessario l’intervento della Polizia. Solo due foto che non sono state gradite tanto che all’uscita dal palazzo i due uomini della sicurezza hanno accolto a muso duro i giornalisti de il Messaggero e de il Tempo. In particolar modo il primo (colpevole di testimoniare il tutto con una telecamera è stato agguantato per il collo della camicia (che si strapperà) con una presa professionale. Poi le minacce, il tentativo di sbattergli la testa contro il muro e uno schiaffo, mentre il cronista urlava “aiuto”. Il disordine ha attirato l’interesse della squadra tanto che fuori dal locale è uscito anche Lorenzo Pellegrini. Domani a Trigoria conferenza stampa di Mourinho, poi via alla doppia trasferta. Lo riporta Calciomercato.com

Come non bastasse, secondo La Repubblica nella ricostruzione dei fatti, ad aggressione consumata alcuni calciatori capeggiati da Pellegrini, anzichè condannare quanto visto, si sono sentiti in diritto di rivolgere insulti ai giornalisti sul lavoro che stavano svolgendo. La scena è durata pochi minuti ma ha lasciato basiti tutti i presenti e a questo punto potrebbe avere ripercussioni legali per i protagonisti.

