Odriozola si allena in gruppo, si candida per una maglia da titolare contro la Roma, sorride Italiano

Vincenzo Italiano può sorridere, anche Alvaro Odriozola ha ripreso ad allenarsi in gruppo: dopo il risentimento muscolare che lo aveva messo ko alla vigilia della trasferta di Milano, il terzino da ieri ha ricominciato a lavorare con il resto dei compagni e adesso punta con decisione a partire dall’inizio nel monday night del Franchi contro la Roma, uno spartiacque decisivo nella strada verso l’Europa della Fiorentina.

Un rientro mai così importante per la squadra viola che aveva riabbracciato lo spagnolo dopo oltre un mese di stop già a Salerno, gara in cui l’ex Real in pochi minuti aveva messo a referto l’assist per il momentaneo pareggio sfiorando poi il 2-2 nel recupero. Oltre a lui contro i giallorossi si rivedranno di nuovo dall’inizio sia Torreira che Bonaventura, partiti dalla panchina domenica a San Siro. In attacco solito ballottaggio tra Piatek e Cabral, col brasiliano favorito. Lo scrive La Nazione.

