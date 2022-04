Verso il Milan: Igor torna titolare? Odriozola, Bonaventura e Torreira ancora dal 1′

Ieri la Fiorentina è tornata al centro sportivo ad allenarsi dopo il giorno libero concesso da Italiano. L’infermeria è vuota a parte Gaetano Castrovilli. Secondo La Nazione oggi in edicola verrà riconfermata buona parte dei titolari di mercoledì. Odriozola, Bonaventura e Torreira saranno in campo. Igor può tornare dal 1′, Cabral in vantaggio su Piatek.

