Dalla Francia: Odriozola si avvicina alla Juve. Entourage a lavoro per prestito fino a giugno

Pioggia di conferme per il trasferimento di Alvaro Odriozola alla Juventus. Dopo li rumors provenienti dalla Spagna, arrivano conferme anche dalla Francia: secondo Foot Mercato, i bianconeri sono a bu...

Pioggia di conferme per il trasferimento di Alvaro Odriozola alla Juventus. Dopo li rumors provenienti dalla Spagna, arrivano conferme anche dalla Francia: secondo Foot Mercato, i bianconeri sono a buon punto per portare nuovamente in Serie A lo spagnolo in Serie A, tornato al Real Madrid dopo una stagione in prestito alla Fiorentina. La società bianconera ha avviato i contatti con l’entourage dello spagnolo e sta lavorando per un prestito fino al termine della stagione.

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