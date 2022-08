Dalla Spagna: Odriozola lascerà il Real Madrid, su di lui ci sono la Fiorentina e l’Inter

Scrive TMW, dalla Spagna continua a tenere banco il futuro di Alvaro Odriozola, esterno del Real Madrid autore di una buona stagione lo scorso anno con la maglia della Fiorentina. Il giocatore sarebbe nuovamente in uscita dai Blancos e proprio la società viola starebbe continuando a monitorare il suo nome, dopo i tentativi di trattenerlo di giugno. Oltre ai viola, però, anche l’Inter e l’Athletic Club sarebbero squadre molto interessate a lui. I nerazzurri, ovviamente, però soltanto nel caso in cui dovesse partire Denzel Dumfries in queste ultime settimane di mercato. A riportarlo è Radio MARCA.

