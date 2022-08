All. Twente non vuole pensare alla Fiorentina: “Prima il Cukaricki. Guardiamo partita per partita”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cukaricki, l’allenatore del Twente, Ron Jans, non ha voluto commentare l’eventuale prossimo impegno con la i viola: “Fiorentina? Guardiamo partita per partita. Il Cukaricki ha ancora qualche speranza, con un gol possono rimettersi in gioco. Per fortuna siamo tutti concentrati e anche dal punto di vista fisico siamo pronti. Ci aspettiamo che il Cukaricki continui sulla striscia di ciò che ha mostrato nel secondo tempo a Belgrado. Vogliamo giocare come il primo tempo della scorsa settimana, mettere pressione, prendere l’iniziativa nel possesso palla e giocare a calcio dominante“.