Pradè precisa: “Per Lo Celso non c’è nulla, mai parlato con il Tottenham. Per Biraghi nessuna offerta”

Nel corso della presentazione di Dodò ha preso la parola in sala stampa Daniele Pradè, queste le parole del direttore sportivo della Fiorentina:

Aspettavamo da un mese la presentazione di Dodò, abbiamo cercato di prendere il meglio sul mercato, in questo ruolo avevamo la priorità, è stata la prima ver operazione che abbiamo cercato di chiudere, trattativa partita da maggio, c’è stata massima collaborazione tra i due club, abbiamo lavorato sempre nella massima trasparenza e correttezza. Su Dodò poco da dire, un ragazzo solare, siamo contenti di averlo qui, siamo sicuri che sarà un ragazzo molto importante per la Fiorentina

Lo Celso come Praet, non abbiamo mai parlato con il Tottenham, non c’è veramente nulla. Valutiamo se ci saranno delle opportunità, ci sono giocatori che dovranno essere ceduti, lavoriamo alle cessioni, poi vediamo sulle entrate. Su Milenkovic ci stiamo lavorando anche nella giornata di oggi. Il mercato in entrata non dipenderà dalla qualificazione o meno alla Conference League. Per Biraghi non abbiamo ricevuto nessuna offerta”

