Secondo i maggiori quotidiani in edicola, la Fiorentina scenderà in campo con il tipico 4-3-3. Terracciano tra i pali, torna Odriozola dal 1’, Milenkovic, Igor e Biraghi. Duncan, Amrabat ed Ikoné a centrocampo. In attacco Gonzalez, Saponara e Piatek.

