Repubblica, non solo Jovic, si scalda l’asse Fiorentina-Real, si può lavorare al ritorno di Odriozola

Attenzione anche a Alvaro Odriozola: l’asse con il Real Madrid funziona, i discorsi per l’attaccante Luka Jovic vanno avanti e più che passa il tempo più si può lavorare anche per un ritorno del basco. Odriozola ha sempre detto di voler continuare alla Fiorentina se non ci fosse stata la possibilità di giocare con continuità nei blanchos e dal momento che Ancelotti non lo considera tutto è aperto. Lo scrive Repubblica.

