Nazione, Odriozola fuori dai piani del Real. L’ostacolo per la Fiorentina resta l’alto ingaggio

In stand-by infine la candidatura (di nuovo) di Odriozola: sul basco l’unica cosa certa è che non più tardi di dieci giorni fa il Real – per bocca di Ancelotti – ha fatto sapere al difensore che non rientra più nei piani delle Merengues e che dunque è libero di trovarsi una sistemazione. Lo scoglio per la Fiorentina tuttavia resta lo stesso, ovvero l’alto ingaggio del giocatore. Lo scrive La Nazione.

