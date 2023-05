Dodò vs Odriozola: la Fiorentina ha puntato sul giocatore giusto? Tutti i numeri dei due a confronto

Scrive Goalist.it, Domilson Cordeiro Dos Santos (Dodò) ha impiegato un po’ di tempo prima di far vedere il suo reale livello, c’è chi a tratti ha rimpianto il miglior Alvaro Odriozola, visto alla Fiorentina la scorsa stagione e poi non riscattato per puntare sull’acquisto del brasiliano. Dodò vs Odriozola, un paragone che abbiamo sentito insistentemente, in particolare nei primi mesi dell’avventura in viola del terzino ex Shakhtar, ma oggi sta diventando partita dopo partita, prestazione dopo prestazione l’idolo della Curva Fiesole. Il suo sorriso contagioso, la sua carica quasi come fosse un ultras ha fatto innamorare i tifosi gigliati. L’ultima sua pazzia? Si è colorato di viola i capelli, stupendo tutti domenica, quando ha sfoggiato il suo nuovo look al Franchi.

Nonostante il difficile inizio di stagione, se mettiamo a confronto i dati del brasiliano di quest’anno, con quelli dello spagnolo della scorsa stagione, Dodò ha fatto meglio in diversi numeri. In 28 partite giocate, il terzino brasiliano ha siglato una rete (proprio nell’ultima giornata) su 4 tiri effettuati in porta, in 25 gare invece Odriozola segnò un gol, su 2 tiri fatti nello specchio. Dodò migliore anche nella partecipazione al gol (9%) contro il 3% del calciatore di proprietà del Real Madrid.

Nonostante la sua statura, Dodò è un calciatore che si fa sentire anche nei duelli aerei, infatti ne ha vinti il 61%, solo 6% invece quelli fatti suoi da Odriozola. 2 gli assist messi a referto dal brasiliano, 1 dallo spagnolo. 29 i passaggi chiave eseguiti da Odriozola, 25 da Dodò. 59% di dribbling riusciti in A per Dodò, 48% per Odriozola lo scorso campionato con la Fiorentina.

