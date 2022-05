Nazione, Odriozola può restare ma ostacolo ingaggio: il Real vuole che la Fiorentina paghi i 4 mln

Per Odriozola la prospettiva è meno… scontata. Esiste sì, la possibilità che la Fiorentina accetti anche il rinnovo del prestito del giocatore (il Real non vuole venderlo e in ogni caso non lo farebbe per meno di 20 milioni), ma in questo caso, gli uomini mercato della Fiorentina dovranno accettare la ’postilla’ spagnola dove si precisa che nella stagione 2022/2023 non è previsto alcun contribuito al pagamento dell’ingaggio. E l’ingaggio di Odriozola è di 4 milioni a stagione e quindi ben oltre i ’rigidi’ parametri della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FLACHI PUNGE CHIESA E VLAHOVIC: “DOVEVANO DIRE LA VERITÀ. HANNO SCELTO IL PEGGIOR MODO PER ANDARE VIA”