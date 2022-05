Italiano dovrà rinunciare ancora ad Alvaro Odriozola, vittima di un affaticamento muscolare. Lo spagnolo infatti non è tra i convocati e rischia di non recuperare per la gara di lunedì 9 contro la Roma. Al suo posto in formazione ci sarà Venuti. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA RIVELA: “NON SOLO ITALIANO, GIOVEDÌ ANCHE UN GRUPPO DI GIOCATORI A COLLOQUIO CON LA SOCIETÀ”