Dal Centro Sportivo, Milenkovic a rischio per la Salernitana: pronto Quarta. Torna Odriozola dal 1′

Brutte notizie per la Fiorentina in vista della sfida contro la Salernitana: Nikola Milenkovic non ha ancora recuperato dallo stato influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Stando a quanto riportato da Il Pentasport, il centrale anche oggi si è allenato a parte. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della sfida di Salerno in programma tra meno di 48 ore. In caso di forfait, pronto Martinez Quarta. Sempre dal Centro Sportivo, sono poi arrivati altri aggiornamenti su altri due acciaccati: Odriozola e Bonaventura. Entrambi stanno proseguendo nel loro recupero. Per quanto riguarda il fantasista italiano, è ancora presto per capire se sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto. Italiano orientato verso il centrocampo composto da Maleh, Duncan ed Amrabat. Per Odriozola, invece, ci sono più chance: al momento è lui il favorito per scendere in campo sulla corsia di destra.