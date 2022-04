Amrabat: “Commisso ascolta i nostri cuori, parlando con lui ho capito di aver fatto scelta giusta”

Amrabat ha parlato a TNL a pochi giorni dalla sfida contro la Salernitana, queste le parole del centrocampista marocchino della Fiorentina:

“Il Ramadan è importante per noi musulmani, non possiamo bere e mangiare durante le ore di giorno, ma ormai sono abituato, sono quindici anni che lo faccio, il segreto è mangiare in maniera giusta, quando fa caldo è un po’ più dura. La Fiorentina è stata la scelta giusta e l’ho capito parlando con Rocco Commisso, lui ascolta i nostri cuori. Non sto giocando tanto rispetto agli ultimi due anni e per questo devo lavorare duro e lottare. Contro la Salernitana vogliamo vincere anche se lo stadio sarà pieno e loro saranno carichi. Vogliamo andare in Europa, vediamo se sarà Conference, Europa League o Champions League” conclude Amrabat.

