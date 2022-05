Flachi parla di Torreira: “Spero che questa sia solo una tattica della Fiorentina per risparmiare”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell’ex attaccante della Fiorentina:

“Per Odriozola dispiace perchè ha dimostrato di essere un ragazzo eccezionale che ha fatto molto bene, ci sta che il Real Madrid se lo tenga se creda sia da Real, è giusto che se lo tengano, è di loro proprietà. Per Torreira ci spero, spero che sia solo una tattica per prenderlo ad una cifra inferiore, spero che anche lui pretenda un po’ di meno, importante che alla fine si cerchi di risolvere il problema, lui alla Fiorentina ha fatto molto bene. Caprari? Non ha caratteristiche adatte per il gioco di Italiano, è una seconda punta, Italiano invece vuole esterni di corsa, è un giocatore che è cresciuto tantissimo ma che non sta nel modulo di Italiano. Cabral? Le aspettative su di lui erano grandi, secondo ma fa ancora fatica ad inserirsi, magari questi mesi gli sono serviti per ambientarsi ma ha fatto un po poco, una punta da 15 reti serve”

