La Juventus vuole prendere Odriozola dal Real. Ultima stagione mai in campo, solo 92 minuti in totale

Continua il casting della Juventus per la fascia di destra. Complice l’addio di Juan Cuadrado, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, i bianconeri acquisteranno due esterni. Dopo Lucas Vazquez, l’ultima idea della Juve arriva ancora una volta dal Real Madrid. Si tratta di Alvaro Odriozola, classe 1995 che in passato ha indossato la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, si aggiunge alla lista che vede, oltre a Vazquez, anche Emil Holm dello Spezia. Su quest’ultimo, però, c’è anche l’interesse dell’Atalanta.

Prodotto del settore giovanile della Real Sociedad, Odriozola venne acquistato dal Real Madrid nel 2018. Negli ultimi cinque anni ha giocato due volte in prestito: prima per sei mesi al Bayern Monaco, da gennaio a giugno 2020, poi alla Fiorentina nella stagione 2021-2022. Con la viola ha giocato 27 partite, prima di fare rientro in Spagna. Tuttavia Odriozola ha giocato con il contagocce nell’ultima annata, collezionando soltanto 92 minuti in campo suddivisi in 6 presenze tra Liga, Coppa del Re e Mondiale per Club. Lo riporta Sky Sport

