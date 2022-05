Buone notizie dal Centro Sportivo, tornano in gruppo Odriozola e Sottil. Pronti per la Juventus?

Buone notizie per mister Vincenzo Italiano in vista della Juventus. Stando a quanto riporta Radio Bruno, Alvaro Odriozola e Riccardo Sottil sono tornati ad allenarsi in gruppo in vista della sfida decisiva per l’Europa di sabato. Ma, stando sempre a quanto filtra dal Centro Sportivo Davide Astori, il tecnico viola impiegherà i due rientranti solo se saranno al 100%: niente rischi. Per il match contro i bianconeri rientrare anche Sofyan Amrabat dopo la squalifica rimediata contro la Roma.

LEGGI ANCHE: