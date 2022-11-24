Odriozola snobbato anche dalla Juventus, Allegri preferisce Karsdorp all'ex terzino della Fiorentina

Odriozola dopo la stagione in prestito a Firenze è rientrato alla base: al Real Madrid, però, continua a faticare e non trovare spazio nello scacchiere di Carlo Ancelotti

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, la Juventus è alla ricerca di volti nuovi sulle fasce. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri c'è l'olandese Rick Karsdorp, ormai separato in casa con la Roma di Josè Mourinho.

Nel frattempo la Juventus valuta anche altri profili. Tra i papabili c’è anche l’ex Fiorentina Alvaro Odriozola, ora al Real Madrid, su cui l’allenatore bianconero però ha qualche riserva. Piace anche lo svedese dello Spezia Emil Holm, terzino destro 22enne che i bianconeri hanno visionato con attenzione e interesse anche in nazionale, nella recente sfida in Qatar contro il Messico. Attenzione anche all’esperto belga Thomas Meunier del Borussia Dortmund e al 18enne Ivan Fresneda del Valladolid.

LE PAROLE DEL DG BARONE

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