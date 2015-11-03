Notizie Karsdorp Fiorentina

Odriozola snobbato anche dalla Juventus, Allegri preferisce Karsdorp all'ex terzino della Fiorentina
24 novembre 2022 19:02
Odriozola resta senza squadra? Voleva andare alla Juve, ma i bianconeri vanno su Karsdorp
17 novembre 2022 12:16
Caso Karsdorp: alcuni tifosi della Roma lo hanno aspettato sotto casa. A gennaio arriverà l'addio
13 novembre 2022 12:24
Cassano demolisce Mourinho: "Da Roma solo risse e proteste. Parole contro Karsdorp vergognose, da cacciare"
11 novembre 2022 23:03
Marelli non ha dubbi: "Rigore inesistente su Nico Gonzalez. Contatto minimo, strana chiamata del Var"
09 maggio 2022 23:50
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