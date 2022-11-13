Caso Karsdorp: alcuni tifosi della Roma lo hanno aspettato sotto casa. A gennaio arriverà l'addio

Impazza il caso Karsdorp a Roma. Ed alcuni tifosi si schierano dalla parte di Mourinho

Tranne colpi di scena delle prossime settimane, sembra ai titoli di coda la storia di Rick Karsdorp con la Roma. L'olandese non è stato messo fuori rosa da José Mourinho, ma sembra ormai ai margini del progetto dello Special One, alla luce dello sfogo successivo alla partita pareggiata con il Sassuolo mercoledì sera. Il portoghese, come ormai noto, pur senza nominare Karsdorp, ha parlato di "atteggiamento non professionale" e si è detto "tradito" dal calciatore. L'umore dell'esterno giallorosso è pessimo, il giocatore è molto turbato, anche perché due sere fa ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli. Non è successo nulla di grave, per fortuna, ma è il segnale di un problema non semplice da risolvere. Non di rado, in questi casi, anche la vita privata di un calciatore può diventare meno semplice. A meno che Mourinho non faccia dietrofront, riabilitando pubblicamente Karsdorp.

Tiago Pinto dovrà cedere il 27enne olandese a gennaio e poi sostituirlo. La vicenda ha spiazzato la società, che non ha compreso le ragioni dello sfogo dell’allenatore nelle interviste del Mapei Stadium. Cosa succederà oggi all’Olimpico contro il Torino? Karsdorp non giocherà, ma potrebbe andare in panchina, rischiando i sonori fischi dei tifosi della Roma che sembrano in gran parte schierati a favore di Mourinho. Peraltro non risultano chiarimenti tra i due. Dopo le urla di mercoledì, allenatore e giocatore non si sono più confrontati in privato sull’argomento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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