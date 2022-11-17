Odriozola resta senza squadra? Voleva andare alla Juve, ma i bianconeri vanno su Karsdorp

Odriozola rischia di rimanere fregato, voleva la Juve ma il club bianconero adesso monitora la situazione di Karsdorp

La Gazzetta racconta una trattativa che riguarda l'ex Fiorentina Alvaro Odriozola. Lo spagnolo vuole tornare a tutti i costi in Italia e in particolare aveva il desiderio di approdare alla Juve che lo aveva cercato. Il club bianconero però inizialmente molto interessato, sta valutando altre alternative come quella di Karsdorp in uscita dalla Roma.

IL RETROSCENA DEL CT DELLA POLONIA

https://www.labaroviola.com/ct-polonia-rivela-bielsa-mi-ha-detto-che-zurkowski-e-un-giocatore-mostruoso-lo-ha-impressionato/192810/