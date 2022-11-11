Cassano demolisce Mourinho: "Da Roma solo risse e proteste. Parole contro Karsdorp vergognose, da cacciare"

Il pensiero di Antonio Cassano nei confronti Josè Mourinho dopo l'infelice uscita per giustificare il passo falso della Roma contro il Sassuolo

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato delle parole denigratorie di Josè Mourinho su Karsdorp, suo giocatore alla Roma. Le parole di Cassano:

"La Roma non ha idee e gioco, va come tira il vento, si lega alle giocate dei singoli. Mourinho non cambierà, farà sempre cosi, speculerà sugli avversari sempre. Dove va Mourinho massaggiatori, dottori, raccattapalle entrano in campo appena gli viene fischiato un fallo contro. Sta andando di male in peggio, hai vinto la Conference League ma è come la coppa di Babbo Natale, non conta niente.

Non dai un'idea, la gente adesso inizia ad non avere più il fumo negli occhi, sei molto più forte della Lazio ma loro hanno una strada e tu no. Non capisco perchè nessuno gli fa la domanda perchè la Roma non ha un gioco. Il calcio si è evoluto, tu continui a speculare sugli altri, a far litigare i giocatori contro gli altri, a far protestare sempre, se non ce la fai ad evolverti, pianta baracca e vai via.

Io se fossi la società AS Roma, dopo quello che lui ha detto su Karsdorp lo avrei cacciato perchè ha messo alla gogna un ragazzo che adesso a Roma non può più andare nemmeno a fare la spesa, su questo ha ragione Sabatini, al di là di quello che ha fatto questo ragazzo. Se sono una società di alto livello lo mando a casa, adesso questo ragazzo è costretto ad andare via e anche sul mercato adesso lo devi vendere per forza e sarà difficile venderlo alle condizioni che vuole la società. Lo hai messo nella merda più totale. Ha fatto una roba vergognosa. Ha messo in difficoltà il ragazzo in una piazza come Roma, umanamente è da vergognarsi"

LE PAROLE DI SCONCERTI SU NICO GONZALEZ

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