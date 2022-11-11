Sconcerti su Nico: "Contento se acquisterà valore al Mondiale, poi si vedrà: situazione andata per le lunghe"

Formazione per il Milan? Io credo che giocherà come contro la Salernitana: Italiano ormai non cambia più come prima, ad esempio Kouame e Ikone giocano sempre e anche i centrocampisti

Mario Sconcerti è intervenuto nel consueto filo diretto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Cambio modulo? Ha contribuito sicuramente ai miglioramenti. Sono contento che Italiano abbia avuto un'idea in più: con questo 4231 ho visto delle belle partite anche se non abbiamo affrontato grandi squadre.

Nico Gonzalez e le critiche? Questa situazione è andata un po' troppo per le lunghe. Sono contento se il giocatore acquisterà valore al Mondiale e poi si vedrà cosa fare, bisogna evitare di essere permalosi ed andare sul concreto.

Castrovilli? Il suo ruolo è quello del numero 10: adesso c'è grande abbondanza nel reparto e andrei cauto sul suo rientro.

Mercato? Sono abbastanza sicuro che arriverà un difensore.

Milan? Il Milan è una gran bella squadra ma ora è un momento buono per affrontarla. Hanno un problema con Leao perchè è molto attenzionato dai grandi club e nelle ultime non ha giocato e, invece, quando ha giocato non ha fatto bene. Siamo nella posizione di poter giocare con tranquillità questa partita.

Comunicazione della Fiorentina sugli infortuni? La Fiorentina non può fare comunicazioni false: comunica ciò che sa, la Fiorentina non c'entra niente.

Cabral? Adesso non è destinato a lasciare la Fiorentina: almeno abbiamo un ruolo in cui, anche se in modo alterno, hanno iniziato a segnare.

Situazione Leao? Dalla sera alla mattina è un ragazzo di 23 anni costretto a risarcire lo Sporting Lisbona di 20 milioni: se non è tranquillo si può capire."

FIORENTINA VIGILE SUL GIOVANE DIFENSORE

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