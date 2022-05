TMW, Odriozola lascerà Firenze a fine stagione perchè il suo prezzo è troppo alto per la Fiorentina

Non ci sono passi in avanti per la conferma alla Fiorentina di Alvaro Odriozola, terzino spagnolo arrivato la scorsa estate dal Real Madrid in prestito secco. Anche gli ultimi contatti tra le parti non hanno prodotto sviluppi positivi perché il laterale spagnolo – per costo del cartellino e per ingaggio – ha oggi costi troppo alti per la società gigliata.

Dopo una buona stagione a Firenze il Real Madrid non è disposto a cederlo alle stesse condizioni della scorsa estate e per questo motivo anche una ulteriore cessione a titolo temporaneo appare soluzione complicata. Lo riporta Tuttomercatoweb

