Corriere Fiorentino, Torreira bomber: è il sintomo di un mercato invernale insoddisfacente

Per lo sprint di fine stagione Vincenzo Italiano potrà tornare a contare su Lucas Torreira, rientrato già con l’Udinese ma evidentemente non al 100%. L’uruguaiano è il capocannoniere viola dall’addio di Dusan Vlahovic, il che è un merito ma anche (o forse soprattutto) la testimonianza di come il mercato di gennaio, almeno dal punto di vista tecnico, non abbia dato i frutti sperati. I suoi problemi fisici da dopo la Juventus non saranno la causa principale del filotto di sconfitte, ma certo non averlo avuto (o averlo avuto soltanto a mezzo servizio) ha inciso parecchio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

