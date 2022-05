Nazione, Odriozola non verrà riscattato dalla Fiorentina, possibile un rinnovo del prestito

Altra situazione, quella dell’ingaggio, non semplice.Odriozola (Real Madrid). Impossibile il riscatto (acquisto a titolo definitivo) per scelta del Real, oltre che per un prezzo a cinque stelle, rimane la possibilità di un rinnovo del prestito. Con ingaggio a carico della Fiorentina e quindi 4 milioni netti da mettere nel monte ingaggi 2022/2023. Lo scrive La Nazione.

