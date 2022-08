Il Messaggero, futuro in Italia per Odriozola? Ipotesi Inter in caso di addio di Dumfries

Alvaro Odriozola torna in Italia? Ieri la notizia di Marca sul futuro in bilico dell’ex Fiorentina dopo la bocciatura di mister Ancelotti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Odriozola potrebbe tornare a giocare in Italia. Il quotidiano spiega come l’Inter abbia fissato a 40 milioni il prezzo di Dunzel Dumfries. In caso di partenza dell’esterno olandese, la dirigenza neroazzurra sarebbe pronta a virare sul laterale spagnolo, tornato a Madrid dopo l’ottima annata in viola, e Wilfried Singo del Torino.