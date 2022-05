Corriere Fiorentino, Odriozola, quale futuro per lui? Per la conferma serve ingaggio da 4 milioni

Un’assenza che non era passata inosservata nemmeno per Odriozola, altro calciatore in attesa di sviluppi sul futuro. Impegnati con l’ultimo atto della stagione, la finale di Champions League contro il Liverpool, i dirigenti del Real Madrid non hanno ancora affrontato la questione relativa al terzino in prestito alla Fiorentina, ma per immaginarne la conferma servirà trovare un accordo tra i due club per sostenere l’ingaggio da quasi 4 milioni l’anno. Di certo, in attesa di definire le questioni più impellenti, in casa viola si prepara anche il mercato in entrata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, VICARIO IN POLE MA C’È ANCHE CRAGNO. SPUNTA GOLLINI, KOUAMÉ LA CARTA DI SCAMBIO?