Le parole di Odriozola: “Joe mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un giocatore della Fiorentina”

L’ex terzino della Fiorentina, Alvaro Odriozola, ha mandato un messaggio per ricordare Joe Barone e per abbracciare tutta la famiglia Viola. Ecco le sue parole a Radio Bruno:

“Ciao a tutti fiorentini, da San Sebastian voglio mandare un abbraccio forte alla famiglia di Joe. Lui è stata la prima persona che mi ha accolto a Firenze e mi ha fatto capire che cosa vuol dire essere un giocatore della Fiorentina, rimarrà per sempre nel mio cuore. Un abbraccio forte anche al popolo Viola perchè so che questo è un momento difficile per tutti noi quindi un abbraccio e ci vediamo presto.”

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI