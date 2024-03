Bucchioni rivela: “Parlai con Barone della possibilità di vendere la Fiorentina. ‘Mai’ fu la risposta”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il nuovo assetto dirigenziale? Sono gli uomini di Rocco, i fedelissimi che hanno guidato la Fiorentina insieme a Joe Barone. Scelta giusta ed è giusto non toccare niente fino a fine stagione. La linea è tracciata, siamo in un finale di stagione dove va tenuto unito il gruppo. Rocco l’ha sempre detto che quello è il suo team e di non voler toccare nulla.

In chiave futura? Pradè è comunque un professionista esperto nel mondo del calcio. L’unica incertezza è come reagirà la squadra a livello sportivo. Nessuno potrà dare quello che ha dato Barone con la stessa energia e quindi ognuno deve mettere qualcosa in più.

Il lavoro che dovrà fare Italiano? Mi aspetto una reazione simile a quella di 6 anni fa come successe con Davide. Io sono ottimista perchè la Fiorentina nei momenti di difficoltà ha sempre reagito.

Parole di Commisso allontanano la cessione? Io non ci ho mai pensato. Io ho incontrato Rocco l’altro giorno e l’ho capito dal suo sguardo, dalla sua forza e dalla voglia di voler continuare ancora di più oggi seguendo le idee di Barone. Io parlai anche con Barone 20 giorni fa di questo tema e di questa situazione di vento contrario, anche allo stadio, e gli dissi se in questo momento ci poteva essere la possibilità di vendere la Fiorentina ma la risposta fu netta, secca: “Mai perchè noi queste battaglie le vogliamo vincere, vogliamo andare fino in fondo”. Tutto questo è ciò che animava Joe Barone.”

COMMISSO SI LEGA ANCORA DI PIU’ A FIRENZE ED ALLA FIORENTINA. NESSUNA CESSIONE